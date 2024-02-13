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16:16, 13 февраля 2024Россия

Россиянка потребовала с частного детсада полмиллиона рублей за травму дочери

E1.ru: екатеринбурженка потребовала с детсада полмиллиона из-за травмы дочери

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Екатеринбурга потребовала с директора частного детского сада «Олимпия» полмиллиона рублей из-за травмы дочери. Об этом сообщил уральский портал E1.ru.

Руководительница российского дошкольного учреждения в беседе с изданием отметила, что ребенок получил травмы легкой степени тяжести. Она призналась, что из-за происшествия несет репутационные потери, поэтому готовит претензию в адрес родительницы воспитанницы.

«Когда девочка получила травму, с ней находились педагог по творчеству и администратор. Конечно, педагог не могла оставить остальных детей, но она оказала первую помощь девочке. Затем подошла еще одна воспитательница, то есть с ребенком были три человека. Мама утверждала, что была кровища по всему полу, но это не так», — разъяснила директор детсада.

Екатеринбурженка подчеркнула, что ее дочери необходимы ежедневные перевязки. Деньги женщине понадобились для того, чтобы оплатить услуги няни и процедуры по реабилитации. Какой именно диагноз поставили девочке, мать говорить отказалась.

Ранее сообщалось, что в нижегородском детском саду 12 воспитателей подали заявления об увольнении.

По словам родителей воспитанников, к увольнением привел конфликт сотрудников с заведующей учреждения.

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      Анна Щербакова
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