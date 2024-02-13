В России заявили об опасениях США из-за угрозы утраты контроля над Украиной

Депутат Чепа: США и Великобритания опасаются утраты контроля над Украиной

Желание США и Великобритании назначить спецспосланника на Украине может указывать на опасения утраты контроля над государством, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он заподозрил, что опасения стран вызывает обстановка на Украине, сложившаяся после отставки бывшего главкома Вооруженный сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

«Я думаю, что без США и Великобритании ни одно решение Киев не принимает еще с 2014 года. Американцы с англичанами принимают самое активное участие во внутри- и внешнеполитической жизни страны. В сегодняшней ситуации, после снятия Залужного, начались определенные шатания и волнения в руководстве Украины. Поэтому США и Великобритания и заговорили о какой-то новой структуре, опасаясь потерять контроль», — считает политик.

Чепа заявил, что существует информация о недовольстве армии определенными решениями руководства Украины. Кроме того, ряд политических деятелей начал выходить из фракции «Слуга народа».

«Появляется много недовольных. И непонятно, как в этой ситуации поведет себя [президент Украины Владимир] Зеленский, — заметил депутат. — Если США и Великобритания хотят усилить свой контроль, значит, он слабеет. Значит, они теряют какие-то рычаги влияния».

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что США и Великобритания планируют назначить «наместника» на Украине в роли спецпосланника, укрепляют механизмы прямого внешнего управления подконтрольной Киеву территории. Предполагается, что на роль спецпосланника Запада на Украине претендует генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.