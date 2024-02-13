Туристам пришлось ночевать в вестибюле отеля из-за клопов и тараканов в номере

Туристам пришлось ночевать в вестибюле отеля в Брисбене из-за клопов в номере

Австралийским туристам пришлось провести ночь в вестибюле отеля из-за тараканов и клопов в номере. Подробностями истории поделилось издание Daily Mail.

Житель Мельбурна Бенджамин и его девушка приехали отдыхать в Брисбен и остановились в четырехзвездочном отеле North Quay Park Regis недалеко от центра города. Путешественники хотели провести последнюю романтическую ночь вместе, прежде чем они начнут отношения на расстоянии.

Как пишет источник, вечером пара вернулась в номер после ужина и открыла плитку шоколада перед телевизором. Когда девушка Бенджамина вышла из душа, она увидела, что их угощение едят два таракана. Туристам удалось поймать насекомых стаканами, но позже они с ужасом обнаружили, что по их подушкам ползает постельный клоп. Бенджамин рассказал, что он заметил еще несколько черных точек, пока осматривал постельное белье.

Австралийцы попытались связаться с сотрудниками портала Booking.com, где они бронировали жилье, но им никто не ответил, поскольку было два часа ночи. Кроме того, их не смогли переселить в другой номер из-за высокой загрузки отеля. Во всех близлежащих гостиницах свободных мест тоже не нашлось, поэтому в итоге паре пришлось ночевать в вестибюле.

Издание также сообщает, что австралийцам пообещали полный возврат средств на следующий день, однако Бенджамин пожаловался, что они все еще не получили компенсацию.

Ранее туристка из Великобритании отправилась в поездку мечты в Южную Америку и пожаловалась на плохие условия проживания. По словам путешественницы, ей пришлось останавливаться в хостелах, кишащих тараканами.

