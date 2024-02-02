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20:27, 2 февраля 2024Путешествия

Туристка отправилась в поездку мечты и оказалась в кишащих тараканами хостелах

Британка поехала в Южную Америку и оказалась в кишащих тараканами хостелах

Фото: Luis Barron / Globallookpress.com

Туристка из Великобритании отправилась в поездку мечты в Южную Америку за 16 тысяч фунтов стерлингов (около 1,8 миллиона рублей) и призналась, что это было «не так гламурно, как думают люди». О ее впечатлениях рассказал британский таблоид Mirror.

27-летняя Хлоя Конор из Лондона за девять месяцев побывала в Мексике, Колумбии, Перу и на Галапагосских островах. Несмотря на то, что во время путешествия она потратила сумму, эквивалентную залогу за средний шотландский дом, ей пришлось останавливаться в хостелах, кишащих тараканами, пишет издание.

Британка рассказала, что ее бюджет составлял 45 фунтов стерлингов в день (около пяти тысяч рублей). За эти деньги она не раз оказывалась в местах с заплесневелыми ванными комнатами, клопами и без кондиционера в 30-градусную жару.

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Чтобы сэкономить на авиабилетах, Конор передвигалась на тесных ночных автобусах, не покупала новую одежду и делала покупки в супермаркетах, иногда тратя на еду всего один фунт стерлингов (около 114 рублей) в день.

Несмотря на сложные условия во время поездки, путешественница отметила, что хорошие впечатления перевесили плохие. «Это все часть опыта. Негативы неизбежны, особенно когда вы путешествуете по странам, которые экономически нестабильны», — пояснила она.

Ранее другая туристка из Великобритании отправилась в путешествие мечты в Таиланд и бесследно исчезла. Судно, в котором она находилась, затонуло во время морской экскурсии.

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      Марина Черняк
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