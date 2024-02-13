Kyiv Independent: Украина послала в пехоту под Авдеевку артиллеристов и логистов

Украинские военные, опрошенные изданием Kyiv Independent, пожаловались на серьезную нехватку кадров под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР), где идут тяжелые бои. По их словам, из-за больших потерь командование послало в пехоту солдат из подразделений, специализирующихся на артиллерии и логистике.

«Это означает, что солдаты, дислоцированные на первой линии обороны, могут даже не знать базовых навыков выживания пехотинца, что приводит к еще большим жертвам», — говорится в материале.

Многие военные, находящиеся на передовой, также жалуются на неукрепленные позиции, которые были плохо подготовлены перед крупным российским наступлением на Авдеевку. Из-за постоянных атак времени на строительство чего-либо большего нет, кроме того, до сих пор не готова вторая линия обороны, расположенная всего в нескольких километрах от линии фронта.

В материале отмечается, что Украина мало что сделала для подготовки к длительному противостоянию, пока вела летнее контрнаступление, в то время как российские войска укрепили линии обороны, прежде чем наступать по нескольким направлениям.

Украинские военнослужащие, помимо проблем с личным составом, также говорят об острой нехватке боеприпасов, техники и дронов. Так, танкисты 59-й бригады указали, что осенью 2022 года во время боев под Херсоном на каждый экипаж выделялось 120 снарядов, в то время как сейчас нормой стало 15-20 снарядов на каждый танк.

Ранее стало известно, что одна из лучших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлена на удержание Авдеевки, речь идет о 3-й штурмовой бригаде. Как сообщили аналитики The New York Times, ВСУ будет сложно долго удерживать оборону города, которому грозит полное окружение. По прогнозам специалистов, если не будет новых поставок снарядов для систем ПВО, гарнизон сможет продержаться только до марта.

