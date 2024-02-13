В Госдуме отреагировали на поездку Киркорова в зону СВО

Депутат Драпеко положительно оценила визит Киркорова в зону СВО

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко положительно оценила решение артиста Филиппа Киркорова посетить зону специальной военной операции (СВО). На решение исполнителя депутат отреагировала в разговоре с «Лентой.ру».

Политик заявила, что не знает, как визит Киркорова в зону СВО скажется на дальнейшей карьере артиста. «Но что приехал — хорошо», — подчеркнула она.

Проблемы в карьере Киркорова начались на фоне участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Многие участники извинились на камеру. После вечеринки гонорар Киркорова уменьшился на несколько миллионов рублей. Сообщалось, что артисту даже пришлось брать кредиты на организацию своих выступлений. Он также лишился многих контрактов, был вырезан из эфиров передач.

Позже стало известно, что Киркоров приехал с концертом в зону СВО. Ранее с похожим визитом в ДНР отправился другой участник «голой вечеринки», певец Дима Билан.