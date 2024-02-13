Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:28, 13 февраля 2024Россия

В Госдуме похвалили сдавшего экзамен по медицине GigaChat-студента

Депутат Госдумы Якубовский: Россия нуждается в развитии технологий ИИ в медицине

Фото: пресс-служба Сбера

Россия нуждается в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицине, и важно, что это понимают как крупные IT-компании, как, например, Сбер, так и сами представители профессионального сообщества. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Таким образом парламентарий прокомментировал новость о том, что GigaChat сдал экзамен по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник».

«Когда мне говорят, что искусственный интеллект Сбера сдал экзамен по программе студентов-медиков, освоив программу всего за полгода, и мы сделали это одни из первых в мире, то я могу только аплодировать участникам проекта, авторам идеи», — отметил Якубовский. Парламентарий добавил, что GigaChat не сможет заменить врачей, но может стать для них хорошим помощником

Ранее 13 февраля в Сбере сообщили, что ИИ банка на уровне выпускника медицинского вуза успешно прошел тестирование и ответил на вопросы билета, получив итоговую оценку «4». Экзамен принимала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии Института медобразования НМИЦ имени В.А. Алмазова.

Таким образом модель Сбера стала одной из первых в мире, которой удалось подобное.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили, что ВСУ могли понести огромные потери при ударе по полигону. Что об этом говорят на Украине?

      Посол Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина

      Больше половины немцев усомнились в способности Украины победить в конфликте

      Мансарда горящей многоэтажки в Анапе обрушилась по всей площади

      Возлюбленная футболиста Пелле показала фигуру в бикини

      В Госдуме похвалили сдавшего экзамен по медицине GigaChat-студента

      В России предложили ужесточить требования к допуску газовщиков в квартиры

      В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

      Сменившая гражданство российская биатлонистка стала 59-й в гонке на ЧМ

      Женщину пытали на кресте ради избавления от бесов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше