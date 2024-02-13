В Госдуме похвалили сдавшего экзамен по медицине GigaChat-студента

Депутат Госдумы Якубовский: Россия нуждается в развитии технологий ИИ в медицине

Россия нуждается в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицине, и важно, что это понимают как крупные IT-компании, как, например, Сбер, так и сами представители профессионального сообщества. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Таким образом парламентарий прокомментировал новость о том, что GigaChat сдал экзамен по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник».

«Когда мне говорят, что искусственный интеллект Сбера сдал экзамен по программе студентов-медиков, освоив программу всего за полгода, и мы сделали это одни из первых в мире, то я могу только аплодировать участникам проекта, авторам идеи», — отметил Якубовский. Парламентарий добавил, что GigaChat не сможет заменить врачей, но может стать для них хорошим помощником

Ранее 13 февраля в Сбере сообщили, что ИИ банка на уровне выпускника медицинского вуза успешно прошел тестирование и ответил на вопросы билета, получив итоговую оценку «4». Экзамен принимала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии Института медобразования НМИЦ имени В.А. Алмазова.

Таким образом модель Сбера стала одной из первых в мире, которой удалось подобное.