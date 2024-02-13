В Китае назвали незаконными санкции ЕС и выступили за сотрудничество с Москвой

МИД Китая: санкции ЕС против трех компаний из КНР незаконны

Пекин назвал потенциальные санкции Евросоюза (ЕС) против нескольких китайских компаний, сотрудничающих с Россией, незаконными. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Китая.

«Китай решительно выступает против незаконных санкций или "юрисдикции длинной руки" против Китая на основании сотрудничества между Китаем и Россией», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, представители МИД подчеркивают недопустимость вмешательства «третьих сторон» в отношения Пекина с Москвой. В случае введения санкций Китай «примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий».

10 мая сообщалось, что ЕС планирует ввести санкции против нескольких компаний из КНР, которые помогают России в обходе ограничений Брюсселя.