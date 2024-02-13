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00:37, 13 февраля 2024Мир

В Литве задержали проигравшего чужие 27 миллионов евро в казино бизнесмена

Суд Литвы задержал бизнесмена, проигравшего в казино присвоенные €27 млн

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Литве задержали бизнесмена, проигравшего в казино чужие 27 миллионов евро. Об этом сообщил Вильнюсский городской участковый суд, передает ТАСС.

«Шарунас Степуконис, подозреваемый в присвоении и растрате 27 миллионов евро компании, в которой он работал, задержан по решению суда на две недели», — уточнили в суде.

Предприниматель было партнером фонда инвестиционной компании BaltCap. Когда обнаружилась пропажа средств, мужчины не было в Литве.

Отмечается, что Степуконис находился на Украине с неуточненной целью, на прошлой неделе он вернулся в страну и сдался литовским властям 10 февраля.

Ранее сообщалось, что российский турист обокрал подругу в Сочи на 1,5 миллиона рублей и отправился с деньгами в казино.

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      Марина Совина
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