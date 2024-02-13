В США заявили о намерении бороться с Россией до последней украинской капли крови

Сенатор Вэнс: США хотят бороться с Россией до последней украинской капли крови

Американский сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его странице в соцсети X, рассказал, что США намерены бороться против России до последней украинской капли крови, осознавая, что противостояние окончится разрушением Украины.

«У меня были разговоры с коллегами-демократами, и они говорят, что хотят бороться с Россией до последней украинской капли крови. Я думаю, если вы действительно спросите этих ребят, они поймут, что это не в интересах Украины», — заявил он.

Политик уточнил, что главными заинтересованными лицами в войне между Москвой и Киевом являются военные подрядчики и те, кто считает победу над Россией основной задачей США. Вэнс также назвал циничным всеобщее осознание того, что данный конфликт приведет к разрушению Украины.

Помимо этого сенатор назвал абсурдной мысль о том, что все украинцы единогласно поддерживают противостояние с Россией.

Ранее Карлсон заявил, что даже с поддержкой стран Запада Украина не одержит победу в конфликте с Россией.