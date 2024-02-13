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09:43, 13 февраля 2024Ценности

Виктория Боня посмеялась над своей фигурой на новом фото без ретуши

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня посмеялась над своей фигурой на новом фото без ретуши. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом 2» поделилась в сторис снимком с отдыха в Коста-Рике. На размещенном кадре она запечатлена в раздельном купальнике черного цвета, верх и низ которого украшены золотистыми цепями и ожерельями с небольшими белыми бусинами. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж, а сам снимок не обработан инструментами фотошопа.

«Смотрела на фотографии с Коста-Рики и поняла, что я запустила свое тело так, как никогда. Такой толстой я себя не помню», — подписала инфлюэнсерша публикацию.

Ранее Виктория Боня показала внешность без наращенных волос. На размещенных кадрах телеведущая предстала в отельном номере в укороченном черном топе и бежевых спортивных брюках, продемонстрировав оголенный живот.

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      Карина Черных
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