Жительница Авдеевки, где идут ожесточенные бои, пешком пришла в Донецк к семье. Ее отец погиб в пути

Жительница Авдеевки прошла к родным в Донецк сквозь линию столкновения

Жительница города Авдеевка, где идут ожесточенные бои, Валентина прошла через линию столкновения, чтобы добраться до семьи в Донецке. Ее отец погиб в пути.

Женщина рассказала, что вместе с пожилым отцом присоединилась к людям, которые пытались выйти в направлении Донецка со стороны взятой под контроль российскими военными территории возле гостиницы «Царская охота» на улице Ленина. По дороге она лишилась отца — за его спиной упала мина, сама Валентина была на расстоянии нескольких метров.

По ее словам, было очень шумно, все падало и взрывалось. Другие побоялись идти дальше, решив остаться в укрытии, но она «была на грани отчаяния» и двинулась в сторону горловской трассы.

Пока я шла, с двух сторон дороги в посадке шли бои. Я их просто слышала. Люди перемещались, перестрелки. (...) Над моей головой постоянно держалось два беспилотника, которые надо мной висели Валентина жительница Авдеевки

Женщине удалось добраться до блокпоста российских военных

Женщина рассказала, что кружившие над головой беспилотники отстали, только когда она дошла до поста российских военнослужащих. «Может быть, поняли опасность, что их могут снять», — объяснила она. Валентина поделилась, что ее отправили к командиру подразделения, накормили, а затем отвезли в Донецк. По ее словам, дорога от ее квартиры в Авдеевке до места жительства родных в Донецке заняла около трех суток — с 18 по 20 января.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Она попала к родственникам уже вечером и была счастлива, что смогла выбраться. Она заявила, что это — настоящее чудо, что ей удалось пройти через все бои. «И я вышла без царапины оттуда», — сказала Валентина.

Ситуацию в Авдеевке для украинской армии сравнили с Артемовском

Немецкий журналист Юлиан Репке констатировал, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении ухудшается. Он сравнил ситуацию с Артемовском, контроль над которым ВСУ утратили в мае 2023 года, спустя около десяти месяцев боев. «Российские войска проникают все глубже в город, стремясь отрезать угольный завод от остальной части города. (…) Бахмут 2.0», — написал Репке.

Как отмечал военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин, Авдеевка важна для Украины с политической точки зрения. ВСУ, по его словам, постоянно отправляют туда новые силы, поскольку оставление этого пункта будет равносильно признанию военных успехов России. Эксперт также заявил, что Авдеевка имеет ключевое значение с точки зрения обороны, а также агрессии против Донецка.

ВСУ направили на удержание Авдеевки одну из лучших бригад

Как сообщил в начале февраля военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко, Вооруженным силам России удалось выбить ВСУ с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. Военкор уточнил, что именно с этого направления украинские войска часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.

Как пишет Forbes, чтобы удержать Авдеевку, на это направление была направлена одна из лучших бригад ВСУ. По информации издания, подразделение находилось в резерве в Краматорске с декабря прошлого года. Украинские военные решили укрепить позиции, несмотря на большие риски. Президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывали о сложном положении войск под Авдеевкой.