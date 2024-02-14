Стало известно о смерти матери политика Бориса Немцова

Brief: на 97-м году умерла мать политика Бориса Немцова Дина Яковлевна

На 97-м году жизни умерла мать покойного политика Бориса Немцова Дина Яковлевна Немцова (девичья фамилия Эйдман — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщила ее внучка, пишет Telegram-канал Brief.

Эйдман родилась 2 марта 1928 года. Была педиатром по профессии, а также имела звание заслуженного врача России.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В январе 2016 года в Следственном комитете России сообщили о раскрытии дела. Исполнителем убийства, по материалам расследования, был бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Заказчик убийства так и не был установлен. В феврале 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает какой-либо новой информацией по поводу расследования убийства политика.

Политическую деятельность он начал с получения должности губернатора Нижегородской области в 1991 году. После двух сроков Немцов перешел на работу в правительство России. Был министром топлива и энергетики, в 1997 году стал первым заместителем председателя правительства, входил в Совет безопасности Российской Федерации.