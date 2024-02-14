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12:02, 14 февраля 2024Силовые структуры

Криминальный авторитет получил 10 лет за вымогательство в российском городе

В Красноярске криминальный авторитет сел на 10 лет в тюрьму за вымогательство

Кадр: Прокуратура Красноярского края

Березовский районный суд Красноярского края приговорил к 10 годам 20 дням лишения свободы криминального авторитета Вадима Еремеева за вымогательство 3,3 миллиона рублей и доведение до суицида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России и прокуратуре края.

Суд установил, что Еремеев с 2018 года руководил преступной группой черных риелторов, занимавшихся махинациями с жильем в поселке Березовка и Красноярске. Сбором документов и регистрацией сделок в криминальном бизнесе занимался Владимир Шпигер. Летом 2019 года Росреестр выявил подделку и помешал группировке провернуть аферу с очередной квартирой. Еремеев свалил вину за этот сбой на Шпигера и стал требовать с него возмещения убытков в размере 3,3 миллиона рублей. Вымогательство сопровождалось угрозами расправы членам семьи Шпигера. Выплатив один миллион рублей, он стал скрываться от Еремеева, так как у него закончились деньги. В мае 2020 года Шпигер, не выдержав угроз авторитета, наложил на себя руки.

Еремеев вину не признал. В отношении него расследуется еще несколько уголовных дел.

13 февраля сообщалось, что в Республике Тыва сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали ставленника украинского вора в законе Руслана Гегечкори. Криминальный авторитет Артыш Дажываа возглавлял структурные подразделения экстремистского и запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» на территории республики.

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      Любовь Ширижик
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