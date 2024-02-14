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15:00, 14 февраля 2024Среда обитания

Европе предрекли катастрофу

Биофизик Карнаухов: остановка Гольфстрима приведет к ледяному коллапсу в Европе

Фото: Mark Wallheiser / Getty Images

Остановка Гольфстрима может привести к ледяному коллапсу в Европе. Катастрофу предрек ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов, пишет «НСН».

Ранее ученые из Утрехтского университета заявили, что остановка Гольфстрима приведет к значительному похолоданию в Европе, части Азии и Северной Америки. Карнаухов считает, что с вероятностью 50 процентов это может произойти в ближайшие 25 лет и с вероятностью почти сто процентов — до конца века, если темпы глобального потепления не замедлятся.

Он объяснил, что сейчас наблюдается резкий рост скорости сброса пресной воды из Гренландии в Северную Атлантику, в том числе речь идет о Лабрадорском течении. Течь на север ему мешает именно Гольфстрим. «Его воды сегодня тяжелее Гольфстрима, и Лабрадорское течение как бы подныривает под Гольфстрим, выныривает в районе Азорских островов и превращается, смешиваясь с водами Гольфстрима, в холодное Канарское течение», — рассказал эксперт.

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По словам Карнаухова, когда уровень воды в Лабрадорском течении превысит критический, оно больше не сможет «подныривать» под Гольфстрим. Из-за этого Гольфстрим развернется на юг, а Лабрадорское течение отправится на север. «И вместо того, чтобы обогревать Европу, ее будет охлаждать», — заключил климатолог.

Эксперт отметил, что такой сценарий может обернуться негативными последствиями и для России. В некоторых частях страны температура может резко измениться. В зону аномалии попадут Мурманск, Санкт-Петербург и Архангельск.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в борьбе с глобальным потеплением поможет атомная энергетика.

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      Александра Качан
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