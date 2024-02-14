Российский миллиардер назвал способ спасти планету

Дерипаска: в борьбе с глобальным потеплением поможет атомная энергетика

Проблема нехватки пресной воды, вызванная глобальным потеплением, решается только через использование атомной энергетики. Таким мнением в Telegram-канале поделился российский миллиардер Олег Дерипаска.

Так он прокомментировал проблему таяния ледников. «Ледники в Евразии исчезают катастрофически быстро… А проблема нехватки пресной воды, с учетом климатических ограничений, решается только малой атомной энергетикой», — написал Дерипаска.

Ранее ученые из университета в Нидерландах предрекли остановку Гольфстрима из-за таяния ледников. По мнению исследователей, без Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), частью которой является Гольфстрим, большая часть Европы могла бы погрузиться в глубокую заморозку.

Американское управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), в свою очередь, пришло к выводу, что повышение уровня моря, вызванное потеплением в Арктике, отрицательно скажется на Северной Америке и Евразии.