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11:43, 14 февраля 2024Экономика

Контроль за рассрочками россиян захотели усилить

ЦБ: при расчете предельной кредитной нагрузки россиян нужно учитывать рассрочки

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom

Центральный банк России захотел усилить контроль за рассрочками россиян. Об этом со ссылкой на зампредседателя регулятора Алексея Гузнова сообщает газета «Известия».

По словам главы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаила Мамуты, рассрочка — такой же долг, который нужно учитывать при расчете предельной кредитной нагрузки граждан. Если банк не учитывает этой информации, он может выдать заемщику кредит, который тот не в силах обслуживать. Поэтому ЦБ прорабатывает механизм о передаче данных о крупной рассрочке в бюро кредитных историй (БКИ), добавил эксперт.

Меры, предложенные регулятором, могут осложнить получение рассрочек, предупредила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Так, банки могут начать требовать подтверждение дохода и проверять кредитную историю клиента.

В сегменте рассрочек действительно низкая защищенность прав потребителей, добавил старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Подобные продукты оформляются буквально в несколько кликов, и у клиента нет возможности осознать риски и принять верное решение.

В Банке России решили ввести предельную сумму бесплатной рассрочки в сервисах BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»). Регулятор планирует к 1 июня 2024 года разработать поправки в законодательство, регламентирующие приобретение товаров и услуг с использованием подобных сервисов. Одной из целей является ограничение роста долгов у заемщиков, поэтому допускается вероятность введения определенных ограничений на сделки по второй модели.

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      Вячеслав Агапов
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