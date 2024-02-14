Контроль за рассрочками россиян захотели усилить

ЦБ: при расчете предельной кредитной нагрузки россиян нужно учитывать рассрочки

Центральный банк России захотел усилить контроль за рассрочками россиян. Об этом со ссылкой на зампредседателя регулятора Алексея Гузнова сообщает газета «Известия».

По словам главы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаила Мамуты, рассрочка — такой же долг, который нужно учитывать при расчете предельной кредитной нагрузки граждан. Если банк не учитывает этой информации, он может выдать заемщику кредит, который тот не в силах обслуживать. Поэтому ЦБ прорабатывает механизм о передаче данных о крупной рассрочке в бюро кредитных историй (БКИ), добавил эксперт.

Меры, предложенные регулятором, могут осложнить получение рассрочек, предупредила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Так, банки могут начать требовать подтверждение дохода и проверять кредитную историю клиента.

В сегменте рассрочек действительно низкая защищенность прав потребителей, добавил старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Подобные продукты оформляются буквально в несколько кликов, и у клиента нет возможности осознать риски и принять верное решение.

В Банке России решили ввести предельную сумму бесплатной рассрочки в сервисах BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»). Регулятор планирует к 1 июня 2024 года разработать поправки в законодательство, регламентирующие приобретение товаров и услуг с использованием подобных сервисов. Одной из целей является ограничение роста долгов у заемщиков, поэтому допускается вероятность введения определенных ограничений на сделки по второй модели.