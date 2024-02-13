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02:49, 13 февраля 2024Экономика

В России рассмотрят введение предельной суммы бесплатной рассрочки

РБК: ЦБ РФ рассмотрит введение предельной суммы бесплатной рассрочки

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Банк России рассмотрит введение предельной суммы бесплатной рассрочки в сервисах BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Центробанка.

Регулятор планирует к 1 июня 2024 года разработать поправки в законодательство, регламентирующие приобретение товаров и услуг с использованием подобных сервисов.

Центробанк рассматривает две модели рассрочки. Первая является платной, по сути это потребительский кредит, который будет регулироваться как и любое потребительское кредитование. Предоставлять ее будут профессиональные кредиторы, а данные начнут передавать в бюро кредитных историй (БКИ). Отмечается, что рынок выступил против этой инициативы.

«Вторая модель — бесплатная рассрочка. Здесь мы обсуждаем возможность предоставления такой услуги специализированными операторами рассрочки. В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей», — уточнил представитель регулятора, добавив, что планируется создание реестра таких операторов.

Банк России пояснил, что одной из целей является ограничение роста долгов у заемщиков, поэтому допускается вероятность введения определенных ограничений на сделки по второй модели.

Регулятор не уточнил, о какой сумме идет речь, но не исключил, что при превышении определенного лимита сервисам придется передавать информацию в БКИ.

Ранее в Банке России подвели промежуточные итоги действующей почти два года (с марта 2022-го) практики предоставления гражданам кредитных каникул и перечислили самые популярные причины отказа по соответствующим заявлениям.

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      Марина Совина
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