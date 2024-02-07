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15:56, 7 февраля 2024Экономика

Россиянам назвали самые популярные причины отказов в кредитных каникулах

В ЦБ назвали распространенные причины отказов в кредитных и ипотечных каникулах
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Unsplash

В Банке России подвели промежуточные итоги действующей почти два года (с марта 2022-го) практики предоставления гражданам кредитных каникул и перечислили самые популярные причины отказа по соответствующим заявлениям. С просьбами о кредитных каникулах, а также о реструктуризации договоров по собственным программам банков и ипотечных каникулах за этот период в общей сложности обратилось более 4,65 миллиона заявителей, говорится в материалах регулятора.

Отмечается, что на 41,1 процента обращений был дан положительный ответ. Реструктуризацию по собственным программам одобряли в 41,6 процента случаев, кредитные каникулы – в 35,7 процента, а ипотечные — в 51,4 процента.

Кредитные каникулы подразумевают возможность отсрочить выплаты на определенное время с сохранением процентной ставки и начисления процентов на тело кредита, в случае же с реструктуризацией платежи не откладываются, но меняются условия погашения кредита, что обычно приводит к уменьшению размера обязательной ежемесячной выплаты и увеличению срока кредитования.

«Банки отказывают в кредитных каникулах в основном по причине превышения максимального размера кредита (43,6 процента всех отказов) и неподтверждения снижения дохода заемщика (42,9 процента), в ипотечных каникулах — по причине отсутствия информации, подтверждающей нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации (65,4 процента)», — назвали в Банке России распространенные причины невыдачи соответствующих разрешений.

С 1 января 2024 года право заемщиков на кредитные каникулы закрепили в России на постоянной основе.

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      Дмитрий Воронин
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