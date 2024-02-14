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09:51, 14 февраля 2024Силовые структуры

По делу о махинациях в «Совкомфлоте» вынесен новый приговор

В Москве суд вынес еще один заочный приговор экс-главу «Совкомфлота» Скарге

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Москве суд вынес еще один заочный приговор по делу о махинациях бывшему гендиректору «Совкомфлота» Дмитрию Скарге и бизнесмену Юрию Никитину. Об этом сообщает «Коммерсант».

Скарге отправили в колонию строгого режима на восемь лет, а Никитина — на девять. С учетом уже вынесенного в апреле 2018 года приговора им было назначено наказание в виде 15 и 18 лет соответственно. Экс-главу компании признали виновным в злоупотреблении полномочиями, а Никитина — еще и в легализации денежных средств. Оба осужденных давно живут в Великобритании и находятся в международном розыске, срок наказания для них будет исчисляться с момента задержания, экстрадиции или депортации в Россию.

По версии следствия, обвиняемые, используя подконтрольные иностранные компании, завладели правом на строительство морского судна-газовоза с целью последующего извлечения прибыли от его эксплуатации и перепродажи. Таким образом они нанесли дочерней компании «Совкомфлота» Fiona Trust & Holding Corp. ущерб, который оценивается в более чем 1,5 миллиарда рублей. В дальнейшем Никитин легализовал из этой суммы более 900 миллионов рублей.

Скарге был на посту генерального директора «Совкомфлота» с 2000 по 2004 год, однако с ним разорвали контракт досрочно, после чего мужчина перешел на работу в Совет Федерации. В 2005 году компания подала иск в Высокий суд Англии. Тогда Скарге ушел из ведомства. Он заявил, что судебное разбирательство в Высоком суде Англии предполагает его длительное физическое пребывание в Лондоне.

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