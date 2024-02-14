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18:36, 14 февраля 2024Россия

Путин призвал повысить квалификацию бригад скорой помощи

Путин призвал запустить программы повышения квалификации бригад скорой помощи

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России необходимо запустить программы повышения квалификации для медработников приемных отделений больниц и бригад скорой помощи. К этому призвал президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Второго форума будущих технологий, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

По его словам, особое внимание нужно уделить экстренной медицинской помощи, все звенья которой должны работать без сбоев. «Предстоит кардинально модернизировать приемные отделения больниц, оснастить их современным, в том числе реанимационным оборудованием», — заявил президент.

Помимо этого, Путин объявил, что с 1 апреля региональные власти должны на 50 процентов повысить окладную часть зарплат медиков и сохранить при этом все дополнительные выплаты.

Ранее президент согласился с необходимостью изменить в российском законодательстве о здравоохранении формулировку о деятельности врачей — с оказания услуг на оказание медицинской помощи. По его словам, работу медиков только формально можно считать услугой. «Но это гораздо шире, чем просто взять продать, купить, сдать в аренду», — подчеркнул Путин.

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      Константин Лысяков
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