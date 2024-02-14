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19:18, 14 февраля 2024Мир

Трамп назвал главную проблему Байдена

Бывший президент США Трамп назвал некомпетентность главной проблемой Байдена

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Главной проблемой американского лидера Джо Байдена является его некомпетентность, а не возраст. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social написал бывший президент США Дональд Трамп.

«Байден не слишком стар, он слишком некомпетентен», — прокомментировал Трамп деятельность действующего главы Соединенных Штатов.

Ранее Трамп назвал Байдена виновным в атаке на американских военнослужащих в Иордании, которая, по его словам, стала следствием его слабости.

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      Виктория Кондратьева
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