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04:41, 14 февраля 2024Ценности

Тучная рэперша Lizzo снялась топлес

Фото: @lizzo

Американская рэперша Lizzo (Лиззо) снялась в откровенном виде для рекламы новой коллекции своего бренда корректирующего белья Yitty. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

35-летняя тучная исполнительница примерила перед камерой несколько кружевных комплектов разных оттенков, которые состояли из бюстгальтера и стрингов. Кроме того, звезда позировала топлес в трусах серого оттенка, прикрыв обнаженную грудь объемными цветами из полупрозрачной ткани.

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При этом знаменитость распустила волосы и заплела часть прядей в тонкие косы. Также она нанесла коричневые тени на веки и помаду подобного тона на губы и подчеркнула глаза черными стрелками.

В июне 2023 года Lizzo ответила на критику своего лишнего веса в сети фразой «быть толстой — не мой бренд». Она заявила, что отказалась от фастфуда много лет назад и занимается спортом.

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      Карина Черных
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