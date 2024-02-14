Туристка отправилась в кругосветку с парнем и столкнулась с опасной болезнью

Daily Mail: туристка узнала о раке яичников во время кругосветного путешествия

Австралийская туристка отправилась в кругосветное путешествие вместе со своим парнем и столкнулась с опасной болезнью. О случившемся она рассказала Daily Mail.

По данным британского таблоида, 24-летняя Тора Мерфи находилась в кругосветке уже четыре недели, когда впервые заметила ухудшение своего состояния. Девушка жаловалась на вздутие живота, однако списала это на непривычную еду в поездке. Спустя какое-то время ее живот сильно вырос, что заставило туристку волноваться.

Когда австралийка и ее парень прибыли из Юго-Восточной Азии в Великобританию, она отправилась к врачу. Там девушка узнала, что страдает от рака яичников. Мерфи вернулась в Австралию и прошла обследование, однако врачи констатировали, что из-за поздней стадии рака сохранить яичники не удастся.

«Я даже не могла это осознать, потому что в тот момент своей жизни и не думала о детях. Я просто жила своей лучшей жизнью», — поделилась мыслями австралийка.

Теперь Мерфи придется проверяться у врачей каждые три месяца. Тем не менее даже это не мешает паре планировать следующее путешествие в Таиланд в конце 2024 года.

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