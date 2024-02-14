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12:07, 14 февраля 2024Путешествия

Туристка отправилась в кругосветку с парнем и столкнулась с опасной болезнью

Daily Mail: туристка узнала о раке яичников во время кругосветного путешествия

Фото: Toms Rits / Unsplash

Австралийская туристка отправилась в кругосветное путешествие вместе со своим парнем и столкнулась с опасной болезнью. О случившемся она рассказала Daily Mail.

По данным британского таблоида, 24-летняя Тора Мерфи находилась в кругосветке уже четыре недели, когда впервые заметила ухудшение своего состояния. Девушка жаловалась на вздутие живота, однако списала это на непривычную еду в поездке. Спустя какое-то время ее живот сильно вырос, что заставило туристку волноваться.

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Когда австралийка и ее парень прибыли из Юго-Восточной Азии в Великобританию, она отправилась к врачу. Там девушка узнала, что страдает от рака яичников. Мерфи вернулась в Австралию и прошла обследование, однако врачи констатировали, что из-за поздней стадии рака сохранить яичники не удастся.

«Я даже не могла это осознать, потому что в тот момент своей жизни и не думала о детях. Я просто жила своей лучшей жизнью», — поделилась мыслями австралийка.

Теперь Мерфи придется проверяться у врачей каждые три месяца. Тем не менее даже это не мешает паре планировать следующее путешествие в Таиланд в конце 2024 года.

Ранее британский турист попал в больницу Таиланда с подозрением на рак крови и застрял там из-за того, что не может оплатить медицинские счета на миллион рублей. 41-летний Дин Пенсон приехал на Пхукет вместе с друзьями в начале ноября и заболел во время отпуска.

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      Зарина Дзагоева
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