В России начнут готовить специалистов по борьбе с мошенниками

Центробанк предложил обучать специалистов по противодействию мошенникам

Центробанк начал переговоры с Министерством науки и высшего образования России о необходимости подготовки кадров по противодействию мошенникам. Об этом в рамках уральского форума «Кибербезопасность в финансах» рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что отечественному финансовому рынку требуется около 300 тысяч таких специалистов. Глава ЦБ отметила, что при этой оценке необходимо ежегодно обучать борьбе со злоумышленниками не менее семи тысяч человек.

«Мы должны вместе с вами сформулировать запрос к системе образования. Понятно, каждый готовит у себя, да, вот есть свои курсы, свои возможности, но здесь надо объединить усилия и с тем, чтобы система образования могла ответить на наши запросы», — предложила Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что дефицит квалифицированных специалистов по борьбе с мошенниками стал серьезнейшей проблемой для отрасли. В условиях нехватки кадров, больше всего страдают небольшие финансовые организации, которым сложно конкурировать по размеру заработной платы и возможностям поиска сотрудников, добавила она.

Ранее заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что ежедневно россияне получают до 15 миллионов мошеннических звонков. По его словам, аферисты связываются с клиентами банка в том числе через мессенджеры. За 2023 год Центробанк (ЦБ) России заблокировал информацию о 575,7 тысячи номерах, которые использовались мошенниками.