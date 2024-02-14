В Сбере раскрыли число ежедневных мошеннических звонков россиянам

Сбер: в сутки россияне получают до 15 миллионов мошеннических звонков

Ежедневно россияне получают до 15 миллионов мошеннических звонков, заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил Кузнецов, аферисты связываются с клиентами банка в том числе через мессенджеры. «Мы сегодня допускаем, что до 15 миллионов попыток телефонных звонков гражданам России происходит в сутки», — раскрыл он.

За 2023 год Центробанк (ЦБ) России заблокировал информацию о 575,7 тысячи номерах, которые использовались мошенниками. Также под блокировку попали 42,8 тысячи аналогичных сайтов и страниц в соцсетях.

Ранее представители Хоум Банка назвали самые распространенные «обличия» злоумышленников. По словам специалистов, такими способами мошенники пытаются вывести человека из эмоционального равновесия, вызвать максимальное доверие и предложить помощь в решении выдуманной им ситуации.