Россиянам перечислили самые распространенные «обличия» мошенников

В Хоум Банке предупредили, что мошенники используют технологию подмены номеров

Мошенники, как правило, называют себя представителями какой-либо известной компании или государственной организации, рассказали в пресс-службе Хоум Банка. Самые распространенные «обличия» злоумышленников представители банка перечислили в беседе с «Лентой.ру».

«Популярны случаи, когда звонок поступает якобы от "Госуслуг", от имени сотовых операторов, от службы безопасности банка или даже Банка России, а также от имени МВД. При этом звонок может поступить с номера, который будет показываться вам как номер этой организации — мошенники могут использовать технологию подмены номеров», — предупредили в пресс-службе.

Задача злоумышленника — вывести человека из эмоционального равновесия, вызвать максимальное доверие и предложить помощь в решении выдуманной им ситуации.

Например, лжепредставитель службы безопасности банка может сказать, что ваши деньги находятся в опасности, их срочно нужно перевести на другой счет, и он может помочь сделать это прямо сейчас. Легенды мошенников меняются, но схема остается прежней — ввести человека в заблуждение, манипулируя его страхами, и получить персональные данные пресс-служба Хоум Банка

Чем дольше вы продолжаете разговор с мошенником, тем выше вероятность попасть в неприятную ситуацию, предостерегли в банке. Там также призвали не следовать указаниям третьих лиц, которые просят содействовать в раскрытии мошеннических схем, поимке недобросовестных сотрудников или обмане представителей банка и государственных органов.

«Если вы ответили на звонок с незнакомого номера и заподозрили неладное, как можно скорее положите трубку. Не доверяйте тем, кто звонит с незнакомых номеров. Представились службой безопасности банка? Позвоните в банк и выясните все самостоятельно, сотрудники банка всегда окажут вам помощь. Сказали, что ваш близкий человек попал в беду? Позвоните ему и узнайте, все ли в порядке. А сотрудники полиции, ФСБ и других структур в принципе не звонят гражданам по телефону», — сообщили в Хоум Банке.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что все коды и пароли для авторизации в приложении или подтверждения финансовых операций конфиденциальны, их должны знать только вы.

Ранее руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско предупредил, что мошенники начали просить установить «новое обновление» мобильного банка. Таким образом они вынуждают своих жертв устанавливать программу для удаленного администрирования телефона, которая позволяет злоумышленникам совершать операции от имени владельца устройства.