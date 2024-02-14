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12:18, 14 февраля 2024Бывший СССР

Вильнюс выразил протест после объявления Россией в розыск политиков из Литвы

МИД Литвы выразил протест после объявления Россией в розыск литовских политиков

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы выразило ноту решительного протеста представителю российского посольства в Вильнюсе из-за объявления МВД России в розыск литовских политиков и чиновников. Сообщение об этом было опубликовано на сайте литовского дипведомства.

«После обнародования информации, 13 февраля 2024 года, официальные лица Российской Федерации официально подтвердили, что ряд литовских и других иностранных граждан, ответственных за демонтаж памятников советским воинам, были объявлены в розыск Российской Федерацией», — говорится в заявлении.

МИД республики утверждает, что решения Москвы «противоречат общепринятым нормам международного права, представляют собой попытку фальсификации прошлого и неуважения к исторической памяти Литвы». Вильнюс также потребовал немедленно прекратить преследование граждан.

13 февраля МВД России объявило в розыск ряд чиновников и политиков из Литвы, Эстонии и Латвии. В их числе также оказался министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

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      Александр Курбатов
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