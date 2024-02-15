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17:44, 15 февраля 2024Силовые структуры

Бывший депутат Госдумы объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иноагентом). Об этом говорится в базе ведомства.

Бывший парламентарий разыскивается по статье Уголовного кодекса России. При этом в базе не уточняется, по какой именно статье Гаджиев проходит обвиняемым.

26 мая 2023 года Минюст России признал Гаджиева иностранным агентом. В пояснительной записке к этому решению сказано, что бывший депутат, находясь за рубежом, заявлял «о готовности сотрудничать с иностранными источниками», чтобы получить гражданство другой страны и выражал поддержку властям Украины.

Гаджиев пытался оспорить статус иноагента, но суд отклонил жалобу.

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