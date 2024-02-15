Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги за четверть века

Торговая сеть «Пятерочка» отметила юбилей

За 25 лет существования торговая сеть «Пятерочка» (входит в Х5 Group) выросла из первого в стране дискаунтера в сильный и известный бренд. По итогам 2023 года индекс потребительской лояльности (NPS) прибавил плюс 9,4 процентного пункта, что позволило «Пятерочке» опередить рынок по этому показателю. Первый магазин сети открылся 25 лет назад, 15 февраля, на проспекте Славы в Санкт-Петербурге. Уже в 2001 году «Пятерочка» появилась в Москве.

К 2010 году число магазинов достигло 1000, активно стали запускаться новые регионы. В 2016-м сеть побила мировой рекорд по скорости роста в форматах «продовольственный дискаунтер» и «магазин у дома». Сегодня в нашей стране работают уже более 21 тысячи «Пятерочек» от Калининграда до Владивостока, включая даже небольшие поселки на Крайнем севере и за Полярным кругом.

В настоящее время «Пятерочка» — крупнейший и один из лучших работодателей страны, согласно рейтингам HeadHunter. Ее штат насчитывает более 230 тысяч человек, которые ежедневно обеспечивают 18 миллионов покупателей продуктами.

«"Пятерочка" отмечает такой важный юбилей — 25 лет на рынке. Это четверть века трансформаций, чтобы стать лучше, удобнее, современнее, технологичнее для людей. Мы по-прежнему верны главному принципу — дать покупателям низкие цены на качественные и свежие продукты. Вместе с "Пятерочкой" выросло целое новое молодое поколение, мы были вместе с нашими гостями все эти годы, как в масштабах отдельных семей, так и целой страны, и всегда "Пятерочка" — выручала. Безусловно, все это было бы невозможно без надежного тыла, наших сотрудников. Команда растет, растут люди внутри, но каждый ежедневно прикладывает максимум усилий, чтобы покупатели возвращались к нам вновь и вновь», — прокомментировал генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Владислав Курбатов.

В 2023 году Х5 запустила крупнейший в мире сервис оплаты с помощью улыбки — он доступен более чем на 15 тысяч кассах самообслуживания сети. Мобильным приложением «Пятерочки» активно пользуются более 15 миллионов человек ежемесячно. С 2019 года сеть активно развивает экспресс-доставку, а оформить заказ можно также в мобильном приложении либо через наиболее известные и популярные агрегаторы. Воспользоваться такой возможностью могут порядка 94 миллиона человек — жители более 1300 населенных пунктов как в мегаполисах, так и в маленьких городках и поселках.

Приложение открывает доступ к обширным возможностям программы лояльности «Х5 Клуб». Более 60 миллионов покупателей имеют карту лояльности «Пятерочки» — это почти каждый второй россиянин.

Марка «Красная цена» стала значимым брендом не только для «Пятерочки», но и для всего рынка. Это лидер по узнаваемости и объему продаж среди всех собственных торговых марок (СТМ) в России. Доля СТМ в розничном товарообороте в 2023 году достигла 24 процентов, то есть каждый четвертый рубль в чеке покупателей сети приходится на СТМ. Это очень высокий показатель для рынка — в среднем для сетей он сохраняется на уровне 12–13 процентов, согласно внешним исследованиям.

Кроме того, торговая сеть «Пятерочка» была удостоена премии правительства РФ в области качества по итогам 2023 года, став единственным представителем ретейла среди новых лауреатов.

Отдельное внимание сеть уделяет формированию культуры предпринимательства в стране, активно развивая свою франчайзинговую сеть. Только за прошлый год количество партнерских точек увеличилось на 37,5 процента, и сегодня их насчитывается около 330.

В рамках стратегии устойчивого развития X5 Group «Пятерочка» активно реализует различные социальные и экологические инициативы. Оказывать поддержку нуждающимся адресно и системно сети позволяет совместная работа с благотворительными фондами и профильными организациями. Почти за девять лет существования проекта «Корзина доброты» помощь получили свыше 700 тысяч благополучателей, а еще более 70 тысяч нуждающихся за последние 1,5 года получили помощь от сети благодаря развитию проекта фудшеринг.