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20:28, 15 февраля 2024Спорт

Призер ОИ назвал самого страдающего от отстранения российского лыжника

Панжинский назвал Большунова самым страдающим от отстранения российским лыжником
Александр Панжинский

Александр Панжинский. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский назвал российского лыжника, который больше всех страдает от отстранения спортсменов от международных соревнований. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, это трехкратный победитель Игр Александр Большунов. «Ему не хватает внешних раздражителей — Йоханнеса Клебо, норвежцев. Именно отсутствие международных стартов для него самая большая потеря», — заявил Панжинский.

Спортсмен отметил, что остальные российские лыжники меньше страдают от отстранения. «Они тянутся за Большуновым и равняются на него», — добавил Панжинский.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением об отношении иностранцев к российским турнирам. По ее мнению, иностранцы следят за российскими соревнованиями и завидуют.

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      Алексей Гусев
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