Призер ОИ назвал самого страдающего от отстранения российского лыжника

Панжинский назвал Большунова самым страдающим от отстранения российским лыжником

Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский назвал российского лыжника, который больше всех страдает от отстранения спортсменов от международных соревнований. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, это трехкратный победитель Игр Александр Большунов. «Ему не хватает внешних раздражителей — Йоханнеса Клебо, норвежцев. Именно отсутствие международных стартов для него самая большая потеря», — заявил Панжинский.

Спортсмен отметил, что остальные российские лыжники меньше страдают от отстранения. «Они тянутся за Большуновым и равняются на него», — добавил Панжинский.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением об отношении иностранцев к российским турнирам. По ее мнению, иностранцы следят за российскими соревнованиями и завидуют.