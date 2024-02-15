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18:27, 15 февраля 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от опасного метода лечения ОРВИ

Оториноларинголог Зайцев предупредил об опасности дышать над картошкой при ОРВИ

Фото: Goodbishop / Shutterstock / Fotodom

При простудных заболеваниях не рекомендуется дышать над паром или горячей картошкой, заявил врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Об опасности популярного народного метода лечения ОРВИ он рассказал в беседе с aif.ru.

Зайцев предупредил, что вдыхание горячего пара неминуемо приводит к травмированию слизистой оболочки рта, носа и гортани, а в тяжелых случаях еще и к ожогам кожи лица. Это провоцирует развитие различных осложнений, предостерег врач. Кроме того, по его словам, распаривание слизистой вызывает отек, который легко переходит в воспаление.

Наиболее опасным последствием применения такого метода Зайцев назвал упущенное время. Врач объяснил, что пока человек занимается самолечением и не обращается к врачу, болезнь прогрессирует, а риск того, что она может перейти в более тяжелую форму, вырастает.

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Ранее сообщалось, что жительница петербургского Колпино заставила двухлетнюю дочь дышать над кастрюлей с горячей картошкой. В результате такого лечения девочка получила ожоги лица второй и третьей степени.

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      Екатерина Улитина
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