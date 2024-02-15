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17:33, 15 февраля 2024Силовые структуры

В ДНР морпеху ВСУ дали пожизненный срок за расстрел трех жителей Мариуполя

В ДНР морпех ВСУ получил пожизненный срок за расправу над жителями Мариуполя

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) к пожизненному сроку приговорили 30-летнего водителя-разведчика 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдавшего приказ о расстреле трех мирных жителей Мариуполя. Об этом в четверг, 15 февраля, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, с 1 апреля 2022 года 30-летний Богдан Крылов вместе с другими украинскими военными вел обход территории города с целью выявления поддерживающих специальную военную операцию (СВО) гражданских. На территории одного из частных домов Крылов с сослуживцами заметил трех мужчин, после проверки документов всех троих вывели во двор. Там по приказу Крылова сослуживцы расстреляли 61-летнего мужчину, его 31-летнего сына и их 45-летнего соседа, проживавшего рядом.

С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Крылова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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      Владимир Седов
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