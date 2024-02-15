В РПЦ отреагировали на намерение Лолиты восстановить храм в новом регионе

В РПЦ заявили, что желание певицы Лолиты восстановить храм должно идти от сердца

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отреагировал на желание певицы Лолиты Милявской восстановить храм в новом регионе. Слова представителя РПЦ приводит News.ru.

Кипшидзе отметил, что церковь всегда приветствует добрые намерения, исходящие от сердца. Однако он добавил, что такие решения не стоит принимать под давлением внешних обстоятельств.

«Обычно те, кто такими делами занимается, — они сначала помогают восстановить храм, а потом делают громкие заявления. Мне бы не хотелось верить, что восстановление храма объясняется желанием отмыть репутацию», — заявил зампред.

Кипшидзе заключил, что у любого человека могут возникнуть благие намерения, и необходимо «посмотреть, что из этого выйдет».

Ранее Лолита рассказала, что займется восстановлением храма в одном из новых российских регионов после многочисленных отмен концертов в разных городах. Звезда также отреагировала на критику общественников после своего участия в «голой вечеринке».