Врач перечислила убивающие здоровье офисные привычки

Некоторые офисные привычки могут существенно ухудшить самочувствие и даже привести к серьезным проблемам со здоровьем. Терапевт, профпатолог клиники «Медицина» Светлана Бурнацкая перечислила «Ленте.ру».

Первой убивающей здоровье привычкой врач назвала малоподвижный образ жизни. По ее словам, последние исследования установили, что работающие в офисе люди проводят сидя 85 процентов дня, что в итоге провоцирует гиподинамию — патологическое состояние, которое происходит из-за недостатка двигательной активности.

Как отметила Бурнацкая, на протяжении семи-восьми часов подряд офисные сотрудники находятся за рабочим столом и держат спину в статичном положении. Это также существенно повышает риск развития мышечно-тонического синдрома, выражающегося в постоянном патологическом напряжении мышц, следствием которого становятся боли в спине, спазмы длинных мышц шеи и головные боли, объяснила она.

«Избежать этого можно, если делать перерыв на разминку: несколько наклонов и приседаний вернут тело в тонус», — посоветовала терапевт. Поможет избежать гиподинамии и бытовая активность: пешие прогулки вместо поездки на автобусе, подъем и спуск по лестнице вместо лифта, а также разогревающие мази и массажи.

Еще одна распространенная проблема офисной жизни, по мнению Бурнацкой, — ухудшение зрения из-за постоянной работы за монитором. Чтобы расслабить мышцы глаз и повысить остроту зрения она рекомендовала регулярно в течение дня делать специальную гимнастику.

Наконец, терапевт назвала вредной привычку заменять полноценные приемы пищи перекусами.

Очень большое число офисных сотрудников грешат тем, что едят, не отходя от рабочего места. Кто-то ссылается на чрезмерно плотный график, кому-то просто лень дойти до столовой или кафе, поэтому в ход идут батончики, чипсы, гамбургеры и сэндвичи. Простой способ правильного и полезного питания в офисе — есть то, что предлагают сервисы, которые готовят и доставляют диетическую пищу, ходить на обед в столовую или брать на работу еду, приготовленную дома Светлана Бурнацкая врач-терапевт

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