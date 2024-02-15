Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:32, 15 февраля 2024Забота о себе

Врач перечислила убивающие здоровье офисные привычки

Фото: Damir Kopezhanov / Unsplash

Некоторые офисные привычки могут существенно ухудшить самочувствие и даже привести к серьезным проблемам со здоровьем. Терапевт, профпатолог клиники «Медицина» Светлана Бурнацкая перечислила «Ленте.ру».

Первой убивающей здоровье привычкой врач назвала малоподвижный образ жизни. По ее словам, последние исследования установили, что работающие в офисе люди проводят сидя 85 процентов дня, что в итоге провоцирует гиподинамию — патологическое состояние, которое происходит из-за недостатка двигательной активности.

Как отметила Бурнацкая, на протяжении семи-восьми часов подряд офисные сотрудники находятся за рабочим столом и держат спину в статичном положении. Это также существенно повышает риск развития мышечно-тонического синдрома, выражающегося в постоянном патологическом напряжении мышц, следствием которого становятся боли в спине, спазмы длинных мышц шеи и головные боли, объяснила она.

«Избежать этого можно, если делать перерыв на разминку: несколько наклонов и приседаний вернут тело в тонус», — посоветовала терапевт. Поможет избежать гиподинамии и бытовая активность: пешие прогулки вместо поездки на автобусе, подъем и спуск по лестнице вместо лифта, а также разогревающие мази и массажи.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022

Еще одна распространенная проблема офисной жизни, по мнению Бурнацкой, — ухудшение зрения из-за постоянной работы за монитором. Чтобы расслабить мышцы глаз и повысить остроту зрения она рекомендовала регулярно в течение дня делать специальную гимнастику.

Наконец, терапевт назвала вредной привычку заменять полноценные приемы пищи перекусами.

Очень большое число офисных сотрудников грешат тем, что едят, не отходя от рабочего места. Кто-то ссылается на чрезмерно плотный график, кому-то просто лень дойти до столовой или кафе, поэтому в ход идут батончики, чипсы, гамбургеры и сэндвичи. Простой способ правильного и полезного питания в офисе — есть то, что предлагают сервисы, которые готовят и доставляют диетическую пищу, ходить на обед в столовую или брать на работу еду, приготовленную дома

Светлана Бурнацкаяврач-терапевт

Ранее психолог Екатерина Секацкая подсказала способы избежать выгорания. Она предупредила, что если не бороться с этим состоянием, оно приводит к истощению моральных и физических сил, снижению энергии и ухудшению здоровья. Справиться с ним поможет саморегуляция и соблюдение режима работы и отдыха.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли торговый центр и школьный стадион в Белгороде. Есть погибшие и пострадавшие

      Милонов заступился за посетившего зону СВО Киркорова

      Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому снизился

      Суд в Риге признал законной депортацию россиян из-за языка

      США сообщили о перехвате поставок иранского оружия хуситам

      Россиянам расскажут о защите от рисков в сети

      На Москву обрушился рекордный снегопад

      У человекообразных обезьян нашли чувство юмора

      Троих россиян арестовали за нападения на прохожих с молотком

      45-летняя Любовь Толкалина показала внешность без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше