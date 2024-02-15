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12:54, 15 февраля 2024Россия

Живущий в Германии ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС обратился к Путину

Живущий в ФРГ инвалид войны Круглян попросил Путина помочь ему «умереть в РФ»

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалид войны в Афганистане Сергей Круглян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с необычной просьбой — «помочь умереть в России». Историю мужчины рассказывает «Царьград».

По информации издания, из-за проблем со здоровьем Круглян переехал на лечение в Германию, где получил вид на жительство. Власти страны выделили ему комнату в общежитии, откуда мужчину потом выселили. Оставшись без жилья, он поселился в палатке в лесу недалеко от города Нойс в Северном Рейн-Вестфалии.

Уточняется, что городская церковная община нашла для Кругляна двухкомнатную квартиру в соседнем городе, однако местные чиновники не позволяют ему уехать из Нойса. В связи с этим мужчина записал видеообращение к российскому лидеру.

«В настоящее время я нахожусь на лечении в Германии. Здесь русофобия. За период лечения, 9 лет, меня немецкое государство выгнало в лес. Я передвигаюсь на электроколяске, инвалид войны, прошу вашей помощи в оказании содействия в переезде для дальнейшего лечения в город Саки. Прошу помочь мне, поскольку я живу в лесу, периодически прихожу покушать в Православную русскую церковь. Прошу вас помочь мне умереть в России», — попросил Круглян.

В ноябре 2023 года гражданин России вместе с супругой-украинкой бросил 73-летнюю мать без денег на пороге консульства в Мехико. Российские дипломаты при помощи соотечественников направили женщину в Москву и попросили помочь ей.

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      Варвара Кошечкина
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