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11:43, 16 февраля 2024Ценности

45-летняя Анна Семенович прикрыла обнаженное тело пеной на видео

Кадр: @ann_semenovich

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фанатам откровенное видео из ванной. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 45-летняя исполнительница позировала, лежа обнаженной в наполненной водой ванне. Она запечатлела верхнюю часть тела, при этом пена прикрывала грудь звезды.

Знаменитость убрала волосы в гладкий пучок и нанесла на лицо маску белого цвета, намазав ее на лоб, щеки и подбородок.

Ранее Семенович снялась в нижнем белье. Она примерила темно-синий прозрачный комплект нижнего белья из кружева, частично демонстрирующий ее бюст.

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      Карина Черных
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