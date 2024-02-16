45-летняя Анна Семенович прикрыла обнаженное тело пеной на видео

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фанатам откровенное видео из ванной. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 45-летняя исполнительница позировала, лежа обнаженной в наполненной водой ванне. Она запечатлела верхнюю часть тела, при этом пена прикрывала грудь звезды.

Знаменитость убрала волосы в гладкий пучок и нанесла на лицо маску белого цвета, намазав ее на лоб, щеки и подбородок.

Ранее Семенович снялась в нижнем белье. Она примерила темно-синий прозрачный комплект нижнего белья из кружева, частично демонстрирующий ее бюст.