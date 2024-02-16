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10:00, 16 февраля 2024Силовые структуры

Аферист атаковал аккаунт российского учреждения и похитил три миллиона рублей

В Нальчике полиция задержала афериста, похитившего 2,9 млн руб у организации

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Нальчике полиция задержала 29-летнего киберафериста, который атаковал аккаунт одного из учреждений культуры республики, изменил платежные реквизиты данной организации на свои и похитил почти три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном УМВД России.

В отношении задержанного следователи завели уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления») УК РФ.

По версии следствия, в июне 2021 года мужчина взломал госаккаунт и начал получать деньги, которые перечислялись на посещение различных культурных мероприятий. До марта 2022 года таким образом он похитил более 2,95 миллиона рублей. При этом при помощи криптовалюты мошенник легализовал более двух миллионов рублей, а почти 300 тысяч рублей потратил на погашение кредитов.

Ранее мошенник шантажировал 26-летнюю жительницу Карачаево-Черкесии интимными фото из ее взломанного аккаунта.

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