Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:07, 16 февраля 2024Из жизни

Брат школьницы выстрелил в ее учителя из-за сексуальных домогательств

В Индии братья школьницы ранили ее учителя из-за сексуальных домогательств

Фото: Max Fleischmann / Unsplash

В Индии задержали двух молодых людей, которые напали с пистолетом на учителя их сестры из-за домогательств. Об этом сообщает Sarvgyan News.

Инцидент произошел 14 февраля в городе Грейтер-Нойда, штат Уттар-Прадеш. Около девяти часов утра 26-летний педагог Ракиб Хусейн направлялся на занятия в школу. По дороге его встретили двое юношей 17 и 18 лет. После короткого разговора один из них выхватил пистолет и выстрелил в Хусейна. Учитель упал, а нападавшие скрылись.

Очевидцы сразу же отвезли его в больницу и сообщили о случившемся в полицию. У Хусейна оказалась ранена только мочка уха, и сейчас его жизни ничего не угрожает. На следующий день правоохранители задержали стрелявшего и его подельника, которые оказались братьями. Они заявили, что в январе учитель сексуально домогался их сестры во время урока. Школьница на допросе подтвердила это.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

Позже следователи проверили телефон Хусейна и обнаружили в нем записи неподобающих разговоров с некоторыми учениками. Администрацию школы, где он работает, известили о вскрывшихся фактах домогательств. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Индии около 500 студенток университета в городе Сирса, штат Харьяна, обвинили преподавателя в сексуальных домогательствах. Девушки направили письмо губернатору штата, а также в комиссию по делам женщин.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о запущенном Россией секретном спутнике

      В Авдеевке установили российский флаг

      В МИД предупредили россиян о риске посещения Абхазии

      Появились подробности об обвинении в домогательствах главы команды «Формулы-1»

      Для белгородских школ закупили дивизионные аптечки

      ВСУ обстреляли села в Белгородской области

      Подоляк высказался о последствиях ухода ВСУ из Авдеевки

      Брат школьницы выстрелил в ее учителя из-за сексуальных домогательств

      В России зафиксировали снижение естественной убыли населения

      Трамп пообещал в случае победы на выборах вернуть уважение других стран к США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше