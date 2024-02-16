Брат школьницы выстрелил в ее учителя из-за сексуальных домогательств

В Индии братья школьницы ранили ее учителя из-за сексуальных домогательств

В Индии задержали двух молодых людей, которые напали с пистолетом на учителя их сестры из-за домогательств. Об этом сообщает Sarvgyan News.

Инцидент произошел 14 февраля в городе Грейтер-Нойда, штат Уттар-Прадеш. Около девяти часов утра 26-летний педагог Ракиб Хусейн направлялся на занятия в школу. По дороге его встретили двое юношей 17 и 18 лет. После короткого разговора один из них выхватил пистолет и выстрелил в Хусейна. Учитель упал, а нападавшие скрылись.

Очевидцы сразу же отвезли его в больницу и сообщили о случившемся в полицию. У Хусейна оказалась ранена только мочка уха, и сейчас его жизни ничего не угрожает. На следующий день правоохранители задержали стрелявшего и его подельника, которые оказались братьями. Они заявили, что в январе учитель сексуально домогался их сестры во время урока. Школьница на допросе подтвердила это.

Позже следователи проверили телефон Хусейна и обнаружили в нем записи неподобающих разговоров с некоторыми учениками. Администрацию школы, где он работает, известили о вскрывшихся фактах домогательств. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Индии около 500 студенток университета в городе Сирса, штат Харьяна, обвинили преподавателя в сексуальных домогательствах. Девушки направили письмо губернатору штата, а также в комиссию по делам женщин.

