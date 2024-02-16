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06:21, 16 февраля 2024Мир

В США раскрыли подробности об угрозе со стороны России

The Hill: спикер Джонсон узнал об «угрозе нацбезопасности» США еще в январе

Фото: Unsplash

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон Конгресса США прокомментировал сообщения об «угрозе национальной безопасности» США, которая якобы исходит от России. Его слова приводит издание The Hill.

Ранее президент США Джо Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности стране. Предполагается, что опасность якобы связана с разработкой противоспутникового оружия.

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      Марина Совина
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