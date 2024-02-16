В США раскрыли подробности об угрозе со стороны России
The Hill: спикер Джонсон узнал об «угрозе нацбезопасности» США еще в январе
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон Конгресса США прокомментировал сообщения об «угрозе национальной безопасности» США, которая якобы исходит от России. Его слова приводит издание The Hill.
Ранее президент США Джо Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности стране. Предполагается, что опасность якобы связана с разработкой противоспутникового оружия.