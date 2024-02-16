Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности США. Чего опасаются в Вашингтоне?

Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности США

Президент США Джо Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу национальной безопасности США, которая якобы связана с разработкой противоспутникового оружия. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Байден отдал распоряжение о проведении предварительных обсуждений с лидерами в конгрессе, прямом дипломатическом контакте с Россией, союзниками и партнерами, а также другими странами мира Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома

В США опасаются противоспутниковых разработок России

Кирби подтвердил, что опасения США связаны с разработкой российского противоспутникового оружия.

Хотя я ограничен в том, что именно я могу сообщить о характере угрозы, я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома

По его словам, подобные технологии еще не введены в строй, поэтому не представляют немедленной угрозы безопасности для кого-либо.

Вашингтон взаимодействует с Россией по поводу угрозы нацбезопасности США

Кирби заявил, что Вашингтон взаимодействует с Россией для обсуждения информации о новой угрозе национальной безопасности США, якобы связанной с возможным размещением российского противоспутникового оружия в космоме.

Мы находимся в процессе консультирования с нашими союзниками и партнерами. Мы находимся в процессе взаимодействия с Россией по этому поводу Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома

Белый дом отверг оценку о том, что угрозу США выдумали ради новой помощи Украине

Кирби не согласился с заявлением о том, что угрозу национальной безопасности США выдумали ради продвижения запроса о выделении новой помощи Украине.

Чепуха Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома

В США связали угрозу с российским ядерным оружием в космосе

14 февраля глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что Байден должен рассекретить все данные о существующей на данный момент «серьезной угрозе американской нацбезопасности». Он добавил, что оповестил законодателей о существующей угрозе, но о чем именно идет речь, не уточнил. Утверждалось, что это связано с «дестабилизирующими иностранными военными возможностями».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что в четверг, 15 февраля, доложит в ходе брифинга лидерам Конгресса о некоей «угрозе национальной безопасности», однако также отказался конкретизировать, что имеется в виду.

Конгрессмен Джим Хаймс заявил, что неназванная «угроза национальной безопасности» США не является поводом для паники. Он призвал Конгресс США и Белый дом разобраться с ней в средне- и долгосрочной перспективе.

Агентство Reuters со ссылкой на источники уточнило, что неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана с космической сферой. В свою очередь телеканал CNN сообщил, что речь идет о «весьма тревожном и дестабилизирующем российском потенциале». По словам одного из чиновников, Вашингтону лишь недавно стало о нем известно.

Позднее ABC News заявил, что Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе, об этом свидетельствуют американские разведданные. Речь идет о возможном применении его против спутников, а не о сбросе бомбы на Землю.