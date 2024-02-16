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13:56, 16 февраля 2024Бывший СССР

Группа бойцов ВСУ заявила о желании сложить оружие

Бойцы 119-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили о желании сложить оружие

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Группа бойцов из 119-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила о желании сложить оружие из-за «мясных штурмов» и равнодушия руководства страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ролик с обращением военнослужащих к народу и властям Украины опубликовали в TikTok, однако вскоре после этого он был стерт и добавлен заново с других аккаунтов. Бойцы разговаривают на украинском языке и упоминают в качестве главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что позволяет предположить, что ролик был записан до его отставки.

«Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье. Мы не считаем себя предателями. Уверенно можем сказать, что вся бригада честно воевала за свою страну. Это нас предали», — рассказал один из украинских военных. По словам солдат, в их бригаде была уничтожена половина личного состава.

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Кроме того, один из бойцов также отметил, что руководство страны воюет друг с другом, их круглосуточно «давят как клопов». Они подчеркнули, что не считают себя «мясом», которое может быть использовано для достижения своих призрачных целей.

Ранее стало известно, что в окружение под Авдеевкой частично попала 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. Она считается одним из лучших подразделений украинской армии.

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      Александр Курбатов
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