В одной из лучших бригад ВСУ признали попадание в окружение в Авдеевке

Замкомандира бригады ВСУ Кудряшов признал попадание в окружение в Авдеевке

3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая считается одной из лучших, частично попала в окружение в Авдеевке. Об этом сообщил замкомандира подразделения Родион Кудряшов, его слова приводит ТСН в своем Telegram-канале.

«На одном из участков в городе бойцы из 3-й ОШБр находятся в полном окружении», — сказал он. Кудряшов уточнил, что бригада находится в населенном пункте 12 дней. Кроме того, по его словам, украинским военным приходится отходить с некоторых позиций.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский сообщил, что украинские войска готовят позиции для отступления под Авдеевкой. Сейчас идет усиление подразделений армии Украины, а также проводятся маневры на угрожающих направлениях, добавил он.

15 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль российских сил.