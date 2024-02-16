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14:43, 16 февраля 2024Ценности

Модная в 80-х одежда вновь стала трендом

Vogue: модная в 1980-х годах одежда с широкими плечами вновь стала трендом

Фото: Unsplash

Модная в 1980-х годах одежда вновь стала трендом. Соответствующий материал приводит французская версия журнала Vogue.

Речь идет о нарядах с непропорционально широкими и объемными плечами, которые появились на подиумах. Так, их презентовали известные бренды, в том числе Jacquemus, Schiaparelli и Dolce & Gabbana.

В то же время в указанных предметах гардероба были замечены многие знаменитости. Например, американскую манекенщицу Эмили Ратаковски папарацци запечатлели на улице в пальто подобного фасона, которое она сочетала с кроп-топом и заправленными в сапоги джинсами. В свою очередь, модель Карли Клосс предпочла аналогичный укороченный жакет, а актриса Дакота Джонсон — оверсайз-пиджак.

В январе сообщалось, что модная в 1970-х годах обувь вновь стала трендом благодаря фэшн-дизайнерам и знаменитостям. Речь шла о замшевых сапогах, которые появились в коллекциях известных марок.

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      Алина Гостева
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