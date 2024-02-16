Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:26, 16 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повторении Сырским вопросов Залужного

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Сырский задает те же вопросы, что и Залужный
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский повторяет вопросы своего предшественника Валерия Залужного.

«Если экономика не обеспечивает вооруженные силы в нужном количестве боеприпасами, техникой, маслами и другими вещами, то я думаю, что уже генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: где люди, где техника, где боеприпасы?» — подчеркнул офицер.

По его словам, замена 16 генералов ВСУ и кадровые перестановки не смогут коренным образом переломить сложившуюся ситуацию, поскольку любые возможности армии всегда опираются на экономику.

Кривонос добавил, что в современных боевых действиях победа достигается на лобовыми атаками и героизмом солдат, а экономическими потенциалами и обеспечение военных.

Резюмируя сказанное, отставной генерал задал риторический вопрос, пошел ли поток снарядов на фронт после прихода Сырского на должность главкома.

Ранее майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман заявил, что для армии республики сложилась крайне опасная ситуация на фронте. По его словам, сейчас украинским военным нужно думать о том, как удерживать оборону. Вопрос о контрнаступлении не стоит.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности США. Чего опасаются в Вашингтоне?

      Делегация Эквадора приедет в Москву решить ситуацию с поставками бананов

      На Украине заявили о повторении Сырским вопросов Залужного

      В Минтрансе заявили о сокращении авиатрафика из Москвы в Петербург при вводе ВСМ

      Палата представителей США ушла на перерыв без согласования помощи Украине

      Пентагон высказался о контактах с РФ на фоне объявленной угрозы нацбезопасности

      Раскрыты подробности о цене билетов на ВСМ Москва — Петербург

      Производитель дронов Supercam нарастит объемы выпуска

      Мать покормила жениха грудью и привела невесту в ужас

      Белый дом посоветовал России «держаться подальше» от выборов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше