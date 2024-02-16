На Украине заявили о повторении Сырским вопросов Залужного

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Сырский задает те же вопросы, что и Залужный

Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский повторяет вопросы своего предшественника Валерия Залужного.

«Если экономика не обеспечивает вооруженные силы в нужном количестве боеприпасами, техникой, маслами и другими вещами, то я думаю, что уже генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: где люди, где техника, где боеприпасы?» — подчеркнул офицер.

По его словам, замена 16 генералов ВСУ и кадровые перестановки не смогут коренным образом переломить сложившуюся ситуацию, поскольку любые возможности армии всегда опираются на экономику.

Кривонос добавил, что в современных боевых действиях победа достигается на лобовыми атаками и героизмом солдат, а экономическими потенциалами и обеспечение военных.

Резюмируя сказанное, отставной генерал задал риторический вопрос, пошел ли поток снарядов на фронт после прихода Сырского на должность главкома.

Ранее майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман заявил, что для армии республики сложилась крайне опасная ситуация на фронте. По его словам, сейчас украинским военным нужно думать о том, как удерживать оборону. Вопрос о контрнаступлении не стоит.

