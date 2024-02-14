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20:41, 14 февраля 2024Бывший СССР

На Украине назвали крайне опасной ситуацию на фронте

Отставной майор ВСУ Гетьман: для армии сложилась опасная ситуация на фронте

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Отставной майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала «Фабрика новин» заявил, что для армии республики сложилась крайне опасная ситуация на фронте.

«Давайте снимем розовые очки и закончим разговоры о том, что мы вскоре всех победим», — призвал он.

По его словам, сейчас ВСУ нужно думать о том, как удерживать оборону. Вопрос о контрнаступлении не стоит, убежден Гетьман.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили воинские части и подразделения на авдеевском направлении. Главком назвал обстановку чрезвычайно сложной и напряженной для украинских войск. По его словам, Российская армия имеет численное преимущество, наносит удары по позициям ВСУ при помощи авиационных бомб и ведет плотный огонь из артиллерии и минометов.

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      Варвара Кошечкина
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