На Украине назвали крайне опасной ситуацию на фронте

Отставной майор ВСУ Гетьман: для армии сложилась опасная ситуация на фронте

Отставной майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала «Фабрика новин» заявил, что для армии республики сложилась крайне опасная ситуация на фронте.

«Давайте снимем розовые очки и закончим разговоры о том, что мы вскоре всех победим», — призвал он.

По его словам, сейчас ВСУ нужно думать о том, как удерживать оборону. Вопрос о контрнаступлении не стоит, убежден Гетьман.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили воинские части и подразделения на авдеевском направлении. Главком назвал обстановку чрезвычайно сложной и напряженной для украинских войск. По его словам, Российская армия имеет численное преимущество, наносит удары по позициям ВСУ при помощи авиационных бомб и ведет плотный огонь из артиллерии и минометов.