Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

Стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы составила 12,6 миллиона рублей

Цена самой дешевой квартиры на первичном рынке Центрального административного округа (ЦАО) Москвы, доступной для покупки в данный момент, составила 12,6 миллиона рублей. Стоимость такого объекта «Ленте.ру» назвали эксперты компании Skolkovo Realty.

Речь идет о квартире-студии, расположенной в Красносельском районе столицы. Ее площадь — 21 квадратный метр. Сдача объекта запланирована на первый квартал 2024 года. Напротив, наиболее дорогой лот на «первичке» в центре Москвы оценен в 2,45 миллиарда рублей. За указанную сумму удастся приобрести квартиру в Тверском районе столицы метражом почти в 1,1 тысячи «квадратов».

Согласно данным специалистов, спрос на покупку новостроек в ЦАО по итогам января текущего года увеличился на 36,2 процента относительно декабря. Эксперты отметили, что такой значительной положительной динамики за месяц не было с марта 2023 года.

Ранее в феврале стала известна стоимость самой дешевой квартиры на вторичном рынке Москвы.