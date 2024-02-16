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16:43, 16 февраля 2024Ценности

Россиянкам назвали самые модные стрижки на 2024 год

Парикмахер Лилия Левина назвала пикси и боб самыми модными стрижками в 2024 году

Фото: Unsplash

Парикмахер и стилистка Лилия Левина назвала россиянкам самые модные стрижки на 2024 год. Ее комментарий публикует «Москва 24».

По словам специалистки, в настоящее время лидировать продолжают градуировка и многослойность. Среди причесок в данном стиле она упомянула шегги и маллет.

Кроме того, по-прежнему популярны различные варианты боба, а также пикси, особенно с несведенными зонами. «То есть это когда очень короткий, можно сказать выбритый, затылок и виски идут вместе с достаточно длинной макушкой», — пояснила собеседница издания.

Ранее в феврале эксперт по колористике и стилист Максим Майер назвал россиянкам способы скрыть седину с помощью окрашивания. По словам специалиста, справиться с указанной проблемой помогут такие техники, как мелирование и балаяж.

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      Алина Гостева
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