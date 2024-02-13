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17:49, 13 февраля 2024Ценности

Россиянкам назвали способы скрыть седину с помощью окрашивания

Стилист Максим Майер: скрыть седину помогут мелирование и балаяж

Фото: Adam Winger / Unsplash

Эксперт по колористике и стилист Максим Майер назвал россиянкам способы скрыть седину с помощью окрашивания. Его комментарий публикует Pravda.Ru.

По словам специалиста, справиться с указанной проблемой помогут такие техники, как мелирование и балаяж. Также он порекомендовал подбирать близкий к естественному цвету тон красителя при небольшом количестве седых волос и светлый оттенок при их преобладании.

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Кроме того, в данном случае получится сделать окрашивание в яркие цвета без предварительного осветления, отметил собеседник издания.

В январе основательница студии красоты и школы колористики Colour Time Ирина Быковская назвала россиянкам самые модные техники окрашивания для седых волос. Так, среди них — рельефный блонд, балаяж и шатуш.

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      Алина Гостева
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