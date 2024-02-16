Россиянки рассказали о мужчинах с самыми привлекательными профессиями

Исследование Работа.ру: большинство россиянок интересуют сотрудники сферы IT

Россиянки рассказали о самых привлекательных сферах работы мужчин, исследование провел сервис «Работа.ру». Выяснилось, что большинство женщин интересуют сотрудники сферы IT, чуть менее привлекательными оказались люди, занятые в нефтегазовой отрасли. Об этом аналитики рассказали «Ленте.ру».

«52 процента опрошенных женщин собираются найти женихов в сфере IT, 47 — в нефтегазовой отрасли. 37 процентов жительниц России считают, что самые интересные мужчины работают в банковской и финансовой области», — говорится в исследовании.

Еще 22 процента опрошенных заинтересованы в мужчинах, работающих в сфере недвижимости и строительства, 20 — в юриспруденции, 19 — в медицине и ветеринарии, 13 процентов предпочли спортсменов.

«Главным фактором для выбора этих отраслей стали высокие заработки в них — так ответили 67 процентов россиянок. 31 процент участниц исследования отметили большую степень эрудированности сотрудников, задействованных в этих областях. 29 процентов опрошенных рассказали, что в этих сферах работает много молодых людей», — выяснили аналитики.

Кроме того, каждая пятая опрошенная отметила, что специалисты, работающие в интересующей отрасли, обладают и важными для нее качествами. 10 процентов уверены, что там работают их родственные души, 7 процентов сослались на внешнюю привлекательность мужчин интересующих профессий.

Ранее выяснилось, что сотрудники, выходящие в офис, в 2023 году могли рассчитывать на зарплату на 10 тысяч рублей больше, чем работающие из дома. При этом только 35 процентов удаленщиков не готовы рассматривать предложения, связанные с занятостью в офисе.